Kjeld Nuis: Dit is echt gestoord, een heerlijke race!

Kjeld Nuis (foto: ANP / Vincent Jannink)

SCHAATSEN - "Dit is gewoon zo gestoord, 1.44.3. Ik weet niet hoe ik dat gedaan heb". Dat zegt Kjeld Nuis uit Emmen. Nadat hij gisteren in Zuid-Korea de wereldtitel op de 1.000 meter veroverde. Was hij vandaag de snelste van de wereld op de 1.500 meter.

"Ik voelde me vandaag zo sterk. Ik dacht, ik open gewoon relaxed en daarna rij ik gewoon drie rondjes zo hard ik kan. Ik heb zo'n lekkere rit gereden. Ik kon gewoon tot het einde diep blijven zitten en ik kon lekker blijven schaatsen. Heerlijk", zegt Nuis meteen na z'n rit.



"In de tweede ronde voelde ik wel pijn, maar daar moet je gewoon doorheen en dan neem je de snelheid wel mee. Op de een-na-laatste buitenbocht kwam ik nog met zoveel snelheid af. Ik dacht ik pak hem op de kruising. Toen ging ik er gewoon weer overheen", beschrijft Nuis z'n rit.



Nuis pakte beide titels op het Olympische ijs van Gangneung. Daar worden volgend jaar de Olympische Spelen verreden. "Ik heb nu al zin in volgend jaar. Als ik dit op dit ijs kan. Met nog zo'n zomer te gaan. Laat ze maar komen allemaal. Iedereen gaat heel hard z'n best doen. Maar zij hebben een slagje in te halen en ik niet", besluit Nuis.

Door: Karin Mulder Correctie melden