Ondernemend: Broers uit Dalen willen het Noorden veroveren met hun schoenen

DALEN - "In Amsterdam en Rotterdam kopen ze onze schoenen wel, maar juist de noorderlingen blijven achter." En daarom hebben de broers Steven en Tijmen Venhorst uit Dalen een vestiging van hun winkel McDaddy in hun woonplaats geopend.

"We zagen in onze webwinkel dat onze schoenen alle kanten op gaan, behalve naar de drie noordelijke provincies." Dat zeggen de broers in het TV Drenthe-programma Ondernemend.De broers Venhorst verkopen schoenen van het Spaanse merk Pepe Milan. Die zijn niet overal te verkrijgen. "Er zijn mensen die ze spuuglelijk vinden en je hebt altijd gespreksstof. We hebben ook altijd gezegd: op het moment dat we alleen maar van mensen te horen krijgen dat de schoenen mooi zijn, dan willen we die schoen ook niet meer in het assortiment hebben. Je vindt ze of spuuglelijk of ontzettend mooi. Alles wat daar tussenin zit, in het grijze gebied, willen we niet verkopen.""We zijn allebei werkzaam bij onze ouders op kantoor, zij hebben een makelaardij. Maar we hadden altijd al de wens om voor onszelf ook wat te beginnen. Iets unieks, iets aparts en dat zelf helemaal opbouwen. Zo kwam het aan het rollen en zijn we uiteindelijk begonnen aan een eigen schoenenlijn hier in Nederland."Volgens de twee broers heeft het eigen baas zijn veel voordelen. "Je doet het met z'n tweeën, we kunnen alles zelf uitdenken en we kunnen zelf beslissen. En het mooiste is: als je een keer goed op je bek gaat, dan ben je zelf verantwoordelijk."Bekijk hier de hele uitzending van Ondernemend: