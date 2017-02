Tranen bij vriendin Kjeld Nuis: Het was zenuwslopend en er zat zoveel druk op

Jill kijkt met een vriendin en zoontje Jax naar WK Kjeld Nuis (foto: Jill de Robles)

SCHAATSEN - "Ik heb het in ieder geval als zenuwslopend beleefd. Ik heb gisteren met een vriendinnetje gekeken. Het liefst wil ik me dan opsluiten. Want er staat zoveel druk op. Hij is het hele seizoen al de beste, maar het moet nog wel even gebeuren. We gingen helemaal uit ons dak. Ook de kleine in een wipstoeltje voor de tv, die dacht echt: waar zijn jullie mee bezig?"

Dat zegt de Jill de Robles uit Emmen. Zij zag haar vriend Kjeld Nuis dit weekend voor het eerst in z'n carrière wereldkampioen worden. Nuis won in Zuid-Korea zowel de 1.000 als de 1.500 meter.



Samen met schoonmoeder TV kijken

Vandaag keek De Robles samen met haar schoonmoeder, de moeder van Kjeld dus, naar de 1.500 meter. "Ik denk dat zij nog iets dapperder is dan ik. Maar we stonden wel als twee bezetenen door de kamer te springen. Het spannende is als hij gereden heeft. Dan zie je wel dat hij een dijk van een tijd heeft neergezet. Dan weet je stiekem wel dat het heel gek moet lopen, willen ze daar nog aankomen. Maar er is nog een race na natuurlijk. En ik stond al te springen. Maar zij zei, stil, het kan nog wel. Het is gewoon super, ik ben zo blij, het is zo'n ontlading."



Vaak nét niet

"Ze hebben altijd gezegd. Kjeld is zo'n groot talent. Maar op het moment dat hij voor een titel moest gaan, dan liep het steeds weer niet. Dan komt er zo'n druk op. En nu hij laat zien dat hij op de 1.000 en de 1.500 meter een titel pakt dan ben je dat kwijt. Dat betekent zoveel", zegt De Robles.



Meteen na de rit had ze al contact met Nuis in Zuid-Korea. "Hij belt me altijd direct zo snel het kan. Vaak nog voordat hij het podium op moet. Dat is wel echt heel leuk. Gisteren was hij na afloop best rustig op tv. Maar ik had daarna contact via Facetime en ik was in tranen en toen brak hij ook. Op dat moment besefte hij het gewoon heel erg. Hij is zo blij. Echt een heerlijk gevoel."



Met z'n allen naar WK Sprint in Calgary

De Robles vertrekt vrijdag met haar zoontje Jax, ouders en schoonouders naar Calgary waar Nuis over twee weken het WK Sprint nog rijdt. De schaatser zelf vliegt in één keer vanuit Zuid-Korea door naar Canada.



"Het is zo'n gekkenwerk dit seizoen. Hij vliegt overal naar toe dus we zien elkaar zo weinig. Dus hij belde mij een tijdje terug en zei: ik ga tickets voor jullie naar Calgary boeken. Jullie komen maar gewoon die kant op. Dus vrijdag kunnen we elkaar knuffelen"



Huldiging in Emmen?

"Als hij thuis komt en het seizoen is afgelopen dan moet er maar een dik feest met een groot ontvangst komen." En moet Nuis ook op de platte kar door Emmen? "Nou, vind ik wel. Ik vind dat Emmen wel even een mooie huldiging moet organiseren."



De gemeente heeft nog tot 27 februari de tijd, dan keert Nuis weer terug in Drenthe

Door: Karin Mulder Correctie melden