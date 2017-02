'Ik zit mijn halve leven bij Jeugdcircus Bombari'

De artiesten voeren oude acts opnieuw op (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Jeugdcircus Bombari uit Assen bestaat veertig jaar. Dit weekend liet ze daarom oude acts van tien tot twintig jaar geleden opnieuw zien.

"Ja, ik voel de spanning van vroeger weer helemaal," zegt oprichter Aad Wesseling in de pauze van de voorstelling. Toen een wijkcentrum nieuwe activiteiten wilde aanbieden voor de jeugd, richtte Wesseling samen met zijn vrouw in 1977 Bombari op. Wesseling: "Mijn vrouw leeft nu niet meer. Ik moest vandaag veel aan haar denken."



'Shit, het ging mis'

Toch verdwijnt die grote lach niet van zijn gezicht. "Dan zie je zo'n meisje zo haar best doen voor het publiek en dan blijft ze vriendelijk glimlachen. Maar dan draait ze zich om en dan zie je haar gewoon denken. 'Shit. Het ging mis.' Die geeft zichzelf weer op de sodemieter."



Die momenten van falen horen er volgens Wesseling juist bij. "Ik geniet gewoon van het samenspel, het stuk verantwoordelijkheid dat ze hebben. En ze voelen dat ze falen, maar ze voelen zich ook hartstikke fijn als het weer goed gaat. De taal die een circus spreekt, dat is universeel. Daarom zie je het ook overal."



'Dit is mijn familie'

De 23-jarige Joy Geelen is één van de oudere trainers van het circus. Ze leerde zeven jonge artiesten de zogenaamde 'zweefrolact' aan. Een act waarbij de artiest eerst gestrekt de lucht in springt en dan een meter verderop zacht op de grond land met een koprol.



"Die act voerde ik acht jaar geleden nog op," zegt Geelen. Ze zit al vijftien jaar bij Bombari. Of beter gezegd: haar halve leven. De trainster is moe van de lange dagen zo vlak voor het optreden, maar heeft het er graag voor over. "Dit is is echt mijn familie. Ik houd van de sfeer en van de mensen. Het is ook niet vergelijkbaar met een andere sport. Dit is zo veelzijdig."



Maar het allermooist blijft het optreden. "Het moment dat je de piste inloopt. Ja, dan krijg ik nog steeds kriebels."

Door: Marjolein Knol