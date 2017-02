Wel of niet open op zondag? Koopzondag leeft in Hoogeveen

HOOGEVEEN - "Ik ben helemaal plat gebeld de afgelopen weken", nadat bekend werd dat de politiek in Hoogeveen openstaat voor een koopzondag. Dat zei gemeenteraadslid Hennie Jager van de VVD in Hoogeveen in het RTV Drenthe radioprogramma Cassata.

Jager is in Hoogeveen één van de voorvechters van de koopzondag.De VVD'er werd gebeld door tegenstanders als door voorstanders. "Vooral door ondernemers. Die zijn blij dat ze nu vrij zijn in het ondernemen. Niet alleen de supermarkteigenaren, ook degenen die een feestje willen houden in het weekend, waar nu de vergunning voor wordt afgewezen. Maar ook een skizaak die zegt dat het nu tijd is om open te zijn. En die kan dat dan ook gewoon doen. Ze kunnen de klanten straks iets beter bedienen."Ook voorzitter Kees Raven van de Stichting Centrummanagement Hoogeveen is tevreden dat de koopzondag er nu definitief lijkt te komen. "We zijn heel erg blij. Zeker voor collega's die een supermarkt hebben. Wij vinden dat ondernemers de vrije keuze moeten hebben om open te kunnen zijn. Dat moet je mensen niet verbieden. Dat wil niet zeggen dat we van de huidige acht koopzondagen er opeens twintig gaan maken. Dat doen we via de weg van de geleidelijkheid en de weg van het draagvlak bij consumenten en bij de winkeliers. We zullen ook zeker de mensen moeten respecteren die, om wat voor reden dan ook, op zondag de winkel tussen 1 en 6 niet open doen."Zijn alle ondernemers er gelukkig mee dat er een vrije keuze is om open te gaan? Dan haal ik de honderd procent niet, maar ik kom wel een eind in die richting. We hadden vier koopzondagen, we doen er straks acht. Daar koppelen we evenementen aan. En op basis van het succes dat je daar mee scoort, kun je volgend jaar misschien een volgende stap maken. Bijvoorbeeld iedere maand een koopzondag, twaalf in het jaar dus."Donderdagavond, dan wordt er gestemd in de gemeenteraad van Hoogeveen. Naar verwachting wordt de uitslag: 17 gemeenteraadsleden voor en 14 tegen.