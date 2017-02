Assen draaiorgelmekka van Nederland tijdens 37e Draaiorgeldag

In de ochtend was het nog rustig op de Draaiorgeldag in Assen (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

ASSEN - Wie vandaag op het industrieterrein van Assen reed hoorde in de verte ongetwijfeld een herinnering aan de traditionele kermissen van vroeger. Het geluid van de oer-Hollandse draaiorgel.

In een loods dicht bij het spoor genieten orgelliefhebbers van de 37e Draaiorgeldag.



Heinde en ver

Bij binnenkomst in de oude loods kunnen de draaiorgels je niet ontgaan. Zo'n tien grote, automatische draaiorgels staan in een cirkel opgesteld. Om de beurt, volgens een nauwkeurig rooster, laten de trotse eigenaren van de grote klankkasten op wielen horen wat ze in huis hebben.



"We hebben hier alle soorten orgels die er zijn. Een kermisorgel, een dansorgel, een straatorgel en het kleine handdraaiorgel", vertelt organisator Gerrit Hulshof. "Tjah, wat is er zo mooi aan. Het is een hobby, het is een tik". Een tik die veel Nederlanders met hem delen zo blijkt, want d'r kwamen volgens Hulshof wel eens zo'n vierhonderd man af op de draaiorgeldagen.



Hobby

Verderop in de loods, in een wat kleinere, aparte ruimte staan drie handdraaiorgels. "Wat het verschil is met die groten? Nou, het volume, dat kun je nu wel horen toch?" lacht draaiorgel-eigenaar Harry Smit. "Het is een pure hobby van mij, dus ik hoef niet zo nodig een met veel lawaai."



Smit staat in dezelfde ruimte als Herman Riddering, samen staan ze naar hun handdraaiorgels te staren. Waar die liefde voor de orgelmuziek vandaan komt? "Daar moet je door gepakt zijn wel of niet", begint Riddering. "Ik ben onder het draaiorgel geboren. Zelfs mijn vader is als als klein kind vaak slapend onder het draaiorgel weggelegd." Volgens Riddering stopte het orgel pas met spelen als de kermis voorbij was.



Toekomst

Langzaam aan druppelen er steeds meer draaiorgelfanaten de loods binnen. Utrecht, Rotterdam, ze komen overal vandaan. De bezoekers hebben vooral grijs haar. "Ja, de jeugd geeft er niet zoveel om", legt organisator Hulshof uit. "We proberen ze wel te trekken, maar het is moeilijk om de jeugd uit huis te krijgen."



"Ja de jongeren zitten liever op YouTube hè", baalt de orgel-eigenaar. "Deze muziek is geschreeuw voor hunnie. Dat is heel jammer, dat er geen ambitie meer voor de orgel is. Het is toch cultureel erfgoed en zo. Dus ik vind het heel belangrijk." Organisator Hulshof ziet wel een lichtpunt: "Draaiorgels blijven altijd. Het is een golfbeweging dus dat komt vanzelf wel weer opzetten."



Hulshof verwacht dan ook dat er volgend jaar gewoon weer een nieuwe editie van de Orgeldag op het programma staat.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden