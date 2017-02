Gemeente Hoogeveen wil ziekenhuis met spoedeisende hulp en intensive care houden

HOOGEVEEN - Hoogeveen en Stadskanaal houden volwaardige basisziekenhuizen. Dat zegt bestuurder Carla van de Wiel van de Treant Zorggroep, eigenaar van de ziekenhuizen.

Laat dat nou ook de inzet zijn van de gemeenteraad van Hoogeveen. Alleen is de gemeenteraad iets specifieker: bij een volwaardig ziekenhuis horen 24 uur per dag spoedeisende hulp en een intensive care."Wij bieden in Hoogeveen dezelfde zorg als op een een IC, alleen het mag geen intensive care meer heten vanwege een veranderde richtlijn . Maar die vorm van zorg is hetzelfde zoals wij het al twee jaar in Bethesda doen, daar verandert niks aan", zegt Treant -bestuurder Carla van de Wiel. Als de zorg op de Special Care-afdeling hetzelfde is als op een intensive care, roept dat bij bezorgde Hoogeveners de vraag op waarom het dan geen IC meer mag heten en wat precies het verschil is.Treant is onder meer eigenaar van de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Treant kijkt nu naar welke zorg er in ziekenhuis Bethesda, het Refaja ziekenhuis en het Scheperziekenhuis in Emmen aangeboden gaat worden. Dat heet: locatieprofilering.In een uitgelekt stuk over die locatieprofilering staat dat er gekeken moet worden naar het 'downsizen' van de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal in de avond, nacht en het weekeinde. En het op peil houden van de zorg door het 'upgraden' van medische verantwoordelijkheid voor de kliniek en Special Care afdeling.Carla van de Wiel benadrukt dat het document nooit naar buiten had gemogen, omdat het nog onderdeel van discussie is binnen Treant. "Ik kan wel zeggen dat Hoogeveen en Stadskanaal gewoon spoedeisende hulp houden, nu en in de toekomst. Net zo goed als in Emmen. Ook houden alle drie de ziekenhuizen een afdeling acute verloskunde.""Wij gaan ook door op de lijn die we twee jaar gelden hebben ingezet, hoog complexe zorg doen we in Emmen, laag complexe zorg doen we in alle drie de ziekenhuizen. Daarbij kijken we naar betaalbaarheid van de zorg en dat die voor iedereen bereikbaar moet zijn," aldus Carla van de Wiel.De vraag is of met de locatieprofilering de zorg voor iedereen voldoende bereikbaar blijft. Die vraag heeft RTV Drenthe voorgelegd aan minister Edith Schippers. Schippers verwijst door naar de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Die houdt toezicht op goede verdeling van zorg in het land en de beschikbaarheid van de zorg voor iedereen.De NZA op haar beurt wil niet reageren op het uitgelekte stuk, omdat het nog geen officieel beleid is van Treant en schuift de kwestie door naar de zorgverzekeraars.Sietske Ligtvoet van de NZA: "Zorgverzekeraars zijn hier verantwoordelijk voor en hebben zorgplicht. De NZA ziet hier op toe. Voor cruciale zorg zoals spoedeisende hulp zijn criteria vastgelegd. Ziekenhuizen mogen daarom alleen stoppen met het aanbieden van acute zorg als de bereikbaarheid daardoor niet verslechtert. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar om deze zorg voor iedere burger in Nederland toegankelijk te houden."De grootse zorgverzekeraar in de regio Hoogeveen is Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea. RTV Drenthe heeft Zilveren Kruis om een reactie gevraagd op de locatieprofilering.Vanavond praten Treant, de gemeenteraad en inwoners van Hoogeveen en zorgverzekeraar Zilveren Kruis over de toekomst van ziekenhuis Bethesda. Inzet van de gemeenteraad is een volwaardig ziekenhuis met 24-uurs spoedeisende hulp en intensive care-zorg in Hoogeveen.