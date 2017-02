Witteveense Boys lost WKE'16 af als koploper na winst op GKC

Witteveense Boys is koploper van de vijfde klasse E (foto: René Posthuma/RTV Drenthe)

VOETBAL - Witteveense Boys is door een 3-0 overwinning op GKC de nieuwe koploper in de vijfde klasse E. De Witteveeners nemen de leiding over van WKE'16, dat echter twee wedstrijden minder heeft gespeeld.

In een matige wedstrijd verzuimde de ploeg van trainer Cees Huizing afstand te nemen van GKC. De thuisploeg kreeg de beste kansen, maar wist voor rust maar één keer te scoren door een treffer van Sander Voortman. De gasten kregen ook een paar kansen, maar gingen hier slordig mee om.



Na rust kwam Witteveense Boys al snel op een 2-0 voorsprong door een treffer van Thijs Uineken. Toch ging de thuisploeg niet beter spelen en had geluk dat GKC niet scherp voor het doel was. In de slotfase bepaalde Bob Seele de eindstand op 3-0. Volgende week kan Witteveense Boy bij winst op Zandpol, de tweede periode winnen.

Door: René Posthuma