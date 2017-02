Emmen wint van concurrent Hoogeveen, Nieuw-Buinen en SC Erica in evenwicht

VOETBAL - In de eerste klasse F heeft vv Emmen vanmiddag op eigen veld met 2-1 gewonnen van concurrent Hoogeveen. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

Emmen was in de eerste helft de bovenliggende partij. De ploeg van trainer Nico Haak kreeg een aantal corners, waaruit drie kansen kwamen. Deze werden niet benut.Op slag van rust kreeg routinier Lionel Huizing een rode kaart na het neerhalen van een doorgebroken speler van de thuisploeg, Janick Arends.Vijf minuten na rust viel dan het eerste doelpunt. Het was Sem Nijkamp die de score opende namens Emmen. Een keurige, strakke bal met de wreef belandde in de verre benedenhoek.Uit het niets kwam in de zeventigste minuut de gelijkmaker. Het was uitgerekend topscorer Marco Hartman die vanuit een hoekschop de bal binnenschoot tijdens een van de weinige momenten voor de goal van de Emmenaren.Vijf minuten later kwam de thuisploeg weer op voorsprong na goed combinatiewerk. Björn Zwikker stift de bal richting de tweede paal, waarna invaller Björn Berends de 2-1 binnentikte. In die feestvreugde liet Daniël Manning zijn frustraties de vrije loop en ontving van scheidsrechter Eleveld de rode kaart. Met twee man minder kon Hoogeveen geen vuist meer maken en kwam de ploeg niet meer in de buurt van de gelijkmaker.Doordat Nieuw-Buinen en Erica gelijkspeelden, kan Emmen volgende week in de uitwedstrijd tegen Wolvega de periodetitel pakken.SC Erica kreeg vanmiddag een op papier lastige tegenstander op bezoek. Nummer twee, Nieuw-Buinen wist echter niet te winnen van de Ericanen. Er vielen geen doelpunten. SC Erica staat op de negende plek met zestien punten.Koploper Achilles 1894 speelde vanmiddag uit tegen LAC Frisia 1883. De formatie van Theo ten Caat won met 2-3 en blijft daarmee koploper in de eerste klasse F.In de 23ste minuut openden de Assenaren de score. Het was Remon Schutte die de 1-0 binnentikte. Lang kon Achilles niet van de voorsprong genieten. Slechts één minuut later kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Op slag van rust kwam Achilles wederom op voorsprong na een treffer van Ids Hannema.Een kwartier na rust breidden de Assenaren de voorsprong uit. Het was opnieuw Ids Hannema die het doel wist te vinden en de 1-3 maakte. De overwinning kwam niet meer in gevaar. In de laatste minuut bepaalde de thuisploeg de eindstand op 2-3. Achilles staat bovenaan met 39 punten uit vijftien wedstrijden. Nieuw-Buinen volgt op negen punten achterstand.VKW heeft vanmiddag op het veld in Groningen verloren met 3-1 van middenmoter GRC. De ploeg van trainer Jan Wielink kwam na dertien minuten spelen op een 1-0 achterstand. Op slag van rust kwamen de Westerborkers weer op gelijke hoogte door een treffer van Jonas Nijland.In de tweede helft leek er lang geen vuiltje aan de lucht en koerste VKW af op een gelijkspel, totdat de thuisploeg toesloeg. Binnen twee minuten maakte GRC 3-1 door treffers van Erwin Alt. VKW staat nu op de een na laatste plek met tien punten. Het gat met hekkensluiter LSC 1890 bedraagt twee punten.