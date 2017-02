Prins en Prins gaan samenwerken bij jeugd van Germanicus CVSC

Eric en Geert Prins gaan samenwerken (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Jarenlang streden Eric en Geert Prins als trainer menig duel met elkaar, maar vanaf volgend seizoen gaan de broers met elkaar samenwerken. Bij de gezamenlijke jeugdopleiding van Germanicus en CSVC gaan beide broers samen de E en F jeugd begeleiden.

Eric Prins is niet alleen trainer van CSVC en Germanicus, maar ook verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van beide ploegen. Nadat de trainer van de A-jeugd zijn vertrek aankondigde, moest Eric op zoek naar een vervanger en kwam bij zijn broer uit. "Ik wist dat Geert bij Hollandscheveld stopt en hij had verder nog geen andere club, dus heb ik hem gepolst", aldus Eric.



Uitdaging

Geert vindt in zijn nieuwe taak een uitdaging. "Het is leuk om met een jong groep iets neer te zetten en ik probeer zo ook een stuk mentaliteit mee te geven. En ik kan nu ook een beetje op mijn broer letten", laat Geert met een knipoog weten.



Rivaliteit

De broers Prins vinden het niet jammer dat ze nu niet meer tegenover elkaar staan. "Het is jammer dat de rivaliteit gaat verdwijnen, maar zo vaak spelen we ook niet tegen elkaar", aldus Geert, die volgend seizoen ook de A-jeugd gaat trainen.

Door: René Posthuma Correctie melden