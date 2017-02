Alle uitslagen zondagamateurs

VOETBAL - Ook vandaag veel afgelastingen in het amateurvoetbal, maar toch werd er her en der gespeeld. Hieronder de uitslagen van wedstrijden in klasses met een of meer Drentse clubs.

Eerste klasse E

Tubantia - Rigtersbleek 2 - 0



Eerste klasse F

SC Erica - Nieuw Buinen 0 - 0

GRC Groningen - VKW 3 - 1

LAC Frisia 1883 - Achilles 1894 2 - 3

Bergum - FC Wolvega 2 - 3

Emmen - Hoogeveen 2 - 1



Tweede klasse K

St.Annaparochie - Velocitas 1897 3 - 2

MKV'29 - Ruinerwold 2 - 4

Groninger Boys - SC Emmeloord 0 - 4

Stadspark - GAVC 0 - 2



Tweede klasse L

Helpman - Amicitia VMC 0 - 3

GSAVV Forward - Rolder Boys 4 - 4



Derde klasse B

FC Lewenborg - VAKO 4 - 3

HFC '15 - Heiligerlee 4 - 0

Annen - SVZ 0 - 1

Actief - ASVB 0 - 3



Derde klasse C

Musselkanaal - FC Ter Apel '96 2 - 0



Vierde klasse B

Bakkeveen - Gruno 3 - 6

Gorredijk - S.V. Haulerwijk 4 - 0

Zwaagwesteinde - Haren 1 - 0



Vierde klasse C

Kwiek - Zuidlaarderveen 2 - 0



Vijfde klasse C

Terschelling - Sport Vereent 7 - 1

De Sweach - Sportclub Makkinga 3 - 2



Vijfde klasse D

Blauw Geel'15 - Froombosch 5 - 2



Vijfde klasse E

Witteveense Boys'87 - GKC 3 - 0



