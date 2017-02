36 brieven voor Drentse Boer zoekt Vrouw kandidaat

KERKENVELD/CANADA - 36 brieven kreeg de Drentse boer Riks Zomer vanavond in het programma Boer Zoekt Vrouw. Riks Zomer runt sinds 15 jaar een melkveehouderij met vleeskoeien in Canada.

Hij woont hier samen met zijn twee kinderen. Daarnaast wonen er nog 24 kippen, 2 konijnen, 1 herdershond en 5 katten op de boerderij.Ondanks dat hij al vijftien jaar in Canada woont is hij het Drents nog niet verleerd. Zo zegt hij: "Mijn Engels is beter dan mijn Nederlands. Maar niet zo goed als mijn plat-Drents".Het uitkiezen van een geschikte vrouw uit de 36 brieven is nog niet zo gemakkelijk.In het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw doen boeren mee die naar het buitenland geëmigreerd zijn.