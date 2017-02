ASSEN - De kalversterfte in Nederland neemt toe. Een op de zeven kalveren haalt het tweede levensjaar niet.

De oorzaak zou liggen in slechtere zorg en verwaarlozing in steeds grotere melkveebedrijven, schrijft De Volkskrant Uit cijfers van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat in de Nederlandse melkveehouderij één van de zeven geregistreerde kalfjes in het eerste levensjaar overlijdt. Dierenwelzijnsorganisatie Dier&Recht begint vandaag een campagne tegen de kalversterfte."350.000 dieren per jaar sterven voor onze melk", stelt de actiegroep. In een petitie wordt zuivelcoöperatie Friesland Campina opgeroepen maatregelen te nemen om de vroegtijdige sterfte terug te dringen.Friesland Campina zegt in De Volkskrant geen melk op te halen bij boeren waarvan het bedrijf weet dat ze niet goed voor de dieren zorgen.