File door kettingbotsing op de A28 bij Eelde [update]

EELDE - Op de A28 bij Eelde zijn vier auto's op elkaar gebotst.

De kettingbotsing gebeurde in de richting van Groningen. Beide rijbanen zijn na het ongeluk afgesloten. Volgens de politie is de weg inmiddels weer vrij. Wel ontstond een lange file, die op het hoogtepunt zo'n tien kilometer lang was.In de file gebeurde nog een ongeluk. Daarbij raakten twee auto's in de middenberm. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt bij de ongelukken.