Stelling: Lijsttrekkers die verkiezingsdebatten afzeggen nemen hun kiezers niet serieus

Het premiersdebat van RTL gaat niet door, omdat VVD-lijsttrekker Mark Rutte en PVV-voorman Geert Wilders hebben afgezegd.

De partijen willen niet komen, omdat RTL niet vier, zoals eerder afgesproken, maar vijf lijsttrekkers heeft uitgenodigd. Behalve Rutte en Wilders, werden ook Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechthold (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) gevraagd.RTL wilde een keuze maken op grond van de peilingen, maar die bleken geen verschil te kunnen zien tussen de derde, vierde en vijfde partij in grootte.CDA-lijsttrekker Sybrand Buma noemt de afzeggingen van Rutte en Wilders 'minachting van de Nederlandse kiezer'. Jesse Klaver vindt het laf: "De kiezer heeft recht op dit debat."Wat vindt u? Nemen lijsttrekkers die debatten afzeggen hun kiezers niet serieus?