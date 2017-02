Thijs Oosting geniet van zijn debuut in Oranje onder 17

Thijs Oosting (8) over zijn debuut in Oranje onder 17 (foto: Joseph Oosting)

VOETBAL - Thijs Oosting uit Emmen maakte zondagmiddag zijn debuut in een wedstrijd van Oranje onder 17. De 16 jarige voetballer had, ondanks de 1-2 nederlaag tegen Portugal, toch genoten van zijn debuut.

Oranje onder 17 speelt op dit moment een vierlandentoernooi in Portugal. In de eerste wedstrijd tegen Duitsland deed Oosting nog niet mee, maar tegen het gastland begon Oosting, die tegenwoordig in de jeugdopleiding van AZ voetbalt, in de basis. Oosting kende geen zenuwen voor zijn eerste interland. "Ik ben eigenlijk nooit zenuwachtig voor een wedstrijd. Ik vond het alleen maar leuk om mee te doen en op dit niveau te voetballen", laat Oosting vanuit Portugal weten.



Wilhelmus

Nadat Oosting het Wilhelmus had meegezongen, speelde Oranje een goede wedstrijd, maar kon voor rust een 1-0 voorsprong niet vasthouden en kwam Portugal op 1-1. In de tweede helft kreeg Oranje genoeg kansen om de wedstrijd te beslissen, mede door een aantal goede assists van Oosting. Vlak voor het einde van de wedstrijd scoorde Portugal de 1-2. "In de tweede helft hebben we echt veel kansen gehad om de wedstrijd te beslissen. Ik heb zelf een aantal kansen gecreëerd, uit een aantal corners, voorzetten en een paar steekballen, maar als ze niet worden afgemaakt dan heb je er niet zoveel aan."



Na afloop trof Oosting een tevreden familie. "Ze zijn heel erg trots dat ik mijn eerste wedstrijd heb gespeeld. Het was mooi dat ze in Portugal aanwezig zijn."



Engeland

Oosting hoopt op meer speelminuten in de laatste wedstrijd tegen Engeland. "De kans zit er wel in. We zitten met 22 jongens hier, dus iedereen moet spelen, maar de kans zit er wel in. Ik denk niet dat ik dan een hele wedstrijd speel. Ik hoop op een helft." De wedstrijd tegen Engeland wordt dinsdag gespeeld.

