Kinderen uit Aa en Hunze groeien op in de beste wijken van Nederland

GIETEN - Kinderen die opgroeien in de gemeente Aa en Hunze hebben een grote kans dat ze dat doen in een van de beste wijken van Nederland.

De gemeente staat met zes wijken in de landelijke top 100 van beste wijken die Kinderen in Tel heeft samengesteld. Dat is het hoogste aantal van alle Nederlandse gemeenten.Kinderen in Tel is een initiatief van meerdere organisaties die opkomen voor de belangen van kinderen.Alle wijken in ons land zijn vergeleken op basis van een aantal indicatoren. Zo is bijvoorbeeld gekeken hoeveel kinderen in armoede leven en wordt gekeken naar cijfers over kindermishandeling.Een van de indicatoren die Kinderen in Telook onderzocht is jeugdwerkloosheid. Niet alleen in de gemeente Aa en Hunze, maar ook in Hoogeveen en Emmen is sprake van een opvallend sterke daling, zeggen de onderzoekers. Landelijk gezien nam het aantal werkloze jongeren juist iets toe.Ook op provinciaal niveau springt Drenthe er een aantal keren uit. Zo is het aantal kinderen dat naar het speciaal onderwijs gaat in onze provincie het laagst: met 1,89 procent in 2015.Bovendien zijn de kinderen in onze provincie erg sportief, zo blijkt uit de cijfers. Ruim 48 procent van de Drentse kinderen was in 2015 lid van een sportclub. Dat is het hoogste aantal van ons land.Het rapport van Kinderen in Tel is hier te bekijken.