'Drentse' vader en dochter zetten Zuid-Hollandse tattoo: 'Ik ben en blijf een Westlander'

EMMER-COMPASCUUM/WESTLAND - Johan van Dijk woont al meer dan twintig jaar in Drenthe, maar toch zit de Zuid-Hollandse streek Westland in zijn hart.

Samen met zijn dochter heeft hij een tatoeage van de Westlandse vlag laten zetten. "Ik ben en blijf een Westlander, dus ik heb niet zo'n moeite met deze tattoo", zegt Van Dijk uit Emmer-Compascuum tegen Omroep West Zijn 16-jarige dochter Inge, die al haar hele leven in Drenthe woont, kwam met het idee. "Mijn hele familie komt oorspronkelijk uit het Westland. Thuis spreken we ook Westlands. Ik voel me dan ook meer Westlander dan Drent. Mijn vader voelt zich ook nog steeds Westlander."Ze is niet bang dat haar Drentse vrienden en vriendinnen het een rare tattoo vinden. "Het interesseert mij niet zoveel hoe zij daarover denken. Als ze het niet mooi vinden, is het jammer voor ze."