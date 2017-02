Inwoners Angelslo starten meldpunt voor overlast Emmen

EMMEN - Ongeruste inwoners van de wijk Angelslo zijn een meldpunt voor overlast in Emmen gestart. Inwoners van die wijk kampen zelf naar eigen zeggen sinds 2014 met drugs- en geluidsoverlast, maar nu willen ze voor de hele gemeente problemen in kaart brengen.

"Als je voor een meldpunt op de gemeente Emmen moet wachten ben je weer twee, drie maanden verder", aldus initiatiefnemer Kees Dijkstra.Het meldpunt voor de overlast is bedoeld voor inwoners die overlast ondervinden van drugs, verslaafden of verwarde personen. De website is sinds zondagavond online en volgens Dijkstra zijn er inmiddels acht, negen klachten binnen. "Deze komen onder andere uit Bargeres en Emmer-Compascuum", legt Dijkstra uit. De groep achter het meldpunt bezoekt de overlastplekken om zo gegevens te verzamelen.De bedoeling is dat alle klachten gebundeld worden om zo bij de gemeente een duidelijk signaal af te geven over de problematiek die er speelt. Volgens het meldpunt doet de gemeente te weinig om de overlast in de wijk tegen te gaan. "Hoe meer meldingen wij binnenkrijgen, hoe meer druk we op de gemeente kunnen uitoefenen", aldus Dijkstra.Donderdag gaat een aantal inwoners van de wijk Angelslo met de gemeente in gesprek over de problemen in hun wijk.