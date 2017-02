Hoogeveense moeders willen meer aandacht voor problemen verslavingszorg

HOOGEVEEN - Acht moeders van verslaafde kinderen flyeren in Hoogeveen en omgeving om aandacht te vragen voor problemen in de verslavingszorg.

De moeders, aangevoerd door Riët Houtzager, vormen samen het het Moederteam en komen als lotgenotengroep iedere twee weken bij elkaar om hun ervaringen te delen. Ze lopen tegen dezelfde problemen aan."Zo zijn er te lange wachtlijsten. Als jongeren naar een afkickkliniek willen duurt het soms wel drie tot vier maanden voordat ze daar terecht kunnen. Voor jongeren met een ghb-verslaving is dat levensgevaarlijk lang", zegt Houtzager.Daarnaast is er volgens haar geen goed traject om nadat de jongeren uit de afkickkliniek komen. "Het is belangrijk dat er dan dagbesteding en woonruimte is geregeld, maar dat is nu niet zo. Er is nu alleen één keer in de week een gesprekje met een hulpverlener", aldus Houtzager.De moeders hebben regelmatig contact met de gemeente en verslavingsinstellingen om de situatie te verbeteren. Die gesprekken leveren nog onvoldoende op. "Wij willen snel, maar zo werkt het niet bij de gemeente en grote instellingen", zegt Houtzager. Ze heeft wel het gevoel dat het Moederteam serieus wordt genomen en dat de verslavingszorg beter zal worden.Het Moederteam is te vinden via de website www.drugsenzohoogeveen.nl