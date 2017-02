UMCG kampt nog altijd met besmettelijke VRE-bacterie

GRONINGEN - Het UMCG in Groningen kampt inmiddels ruim drie weken met de besmettelijke darmbacterie VRE. Er is nog geen zicht op verbetering.

Dat schrijft RTV Noord Deze week geldt nog een opnamebeperking voor het hele ziekenhuis, behalve voor kindergeneeskunde, het Universitair Centrum Psychiatrie en de spoedeisende hulp. Ook kunnen volgens RTV Noord patiënten die complexe academische zorg nodig hebben, nog in het UMCG terecht.Bij veertig patiënten is de bacterie vastgesteld. Ze liggen op verschillende verpleegafdelingen. Volgens de omroep is de bacterie ook op een intensive care-afdeling aangetroffen.De opnamebeperking is ingesteld, omdat besmette patiënten in isolatie liggen. Daardoor is er minder plek op verpleegafdelingen. De VRE-bacterie kan infecties veroorzaken bij ernstig zieke mensen.