Hennepkwekerij ontdekt in Zwartemeer; politie doet ook inval in Assen

Het pand waar de kwekerij werd gevonden in Zwartemeer (foto: Persbureau Meter) Drie voertuigen zouden in beslag zijn genomen (foto: Van Oost Media)

ZWARTEMEER - In Zwartemeer heeft de politie vanmorgen een hennepkwekerij ontdekt.

In een pand aan het Verlengde Van Echtenskanaal stonden zo'n 180 planten. De politie heeft twee mensen opgepakt. Het gaat om een man van 44 en een vrouw van 46 uit de gemeente Emmen.



In Assen deed de politie vanmorgen een inval in een bedrijfspand aan de Amerikaweg. Daarbij zouden twee busjes en een auto in beslag zijn genomen. De inval heeft vermoedelijk ook te maken met onderzoek naar drugs. Een woordvoerder van de politie kan nog niets zeggen over de inval in Assen.