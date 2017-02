Restaurant De Loohoeve strijdt in TT Hall om culinaire prijs

De Loohoeve gaat de strijd aan. Het menu van De Loohoeve. De kookwedstrijd in de TT Hall. De winnaar krijgt een cheque van 5.000 euro.

ASSEN - In de TT Hall in Assen strijden koks van tien restaurants tegen elkaar tijdens het 'EvenTTCulinair'.

Tussen de tien restaurants zit één uit Drenthe: De Loohoeve uit Schoonloo.



De koks moesten in de TT Hall hun 'boodschappen' doen. Het gerecht wordt door één kok bereid. "Ik sta nu heel hard toe te kijken", zegt Marleen Brouwer van De Loohoeve. "Jeroen en ik koken normaal gesproken samen."



'Jeroen maakt een spitskoolrolletje'

Jeroen en Marleen Brouwer hebben een menu samengesteld uit de producten die in de TT Hall zijn. "Daar moet je het mee doen", vertelt Marleen Brouwer. "We hebben het menu samengesteld zoals we dat ook altijd bij De Loohoeve doen. Jeroen is nu een spitskoolrolletje aan het maken. Ik maak straks om 13.00 uur het dessert."



De gerechten moeten om 15.00 uur klaar zijn. Twee uur later volgt de uitslag. De jury let daarbij natuurlijk op de smaak. "Uiteindelijk moet het kloppen. Van tevoren lezen we het menu, dus we weten wat ze maken", legt jurylid Jilt Cazemier uit.



"Af en toe zien we wat stressmomenten", vervolgt hij. "Je ziet volle banken en lege banken. Je ziet aan de bank wel hoe iemand is. Als een bank leeg is, is het ook leeg in het hoofd van de kok."



Het winnende restaurant krijgt een cheque van 5.000 euro.