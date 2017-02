Tiener twee keer in één nacht mishandeld in Meppel

Een 16-jarige jongen werd twee keer mishandeld (foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - Een 16-jarige jongen is afgelopen nacht twee keer mishandeld in Meppel.

De jongen uit Meppel kreeg in een uitgaansgelegenheid ruzie met twee jongens. Later kwam het slachtoffer het tweetal opnieuw tegen, waarna weer ruzie ontstond.



"De jongen raakte gewond in zijn gezicht", zegt een politiewoordvoerder. "Hij is daarvoor behandeld in het ziekenhuis."



De politie heeft nog niemand aangehouden. "We hebben wel een verdachte op het oog. Maar we doen eerst meer onderzoek en zijn nog op zoek naar getuigen."



Volgens de politie is een van de verdachten een grote, brede jongen van een jaar of 17. De andere verdachte is zo'n 18, 19 jaar. Ook hij zou groot en breed zijn. "En hij had kort, bruin stekelhaar."