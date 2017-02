Kunstcentra in Drenthe willen meer samenwerken

Het ICO in Assen (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

ASSEN - Kunst en cultuur Drenthe, het ICO in Assen, Scala in Meppel en de Kunstbeweging in Emmen onderzoeken hoe ze beter kunnen samenwerken. Daarvoor is het bureau BMC ingeschakeld. De vier instanties werken al samen op het gebied van onderwijs.

"We geven al samen lessen op scholen", vertelt Wytze de Vries, directeur van het ICO in Assen. "Scholen gaan de grenzen over dus wij ook. En we willen kijken of we op andere terreinen ook kunnen samenwerken zoals bijvoorbeeld bij jeugdorkesten."



Een organisatie

BMC onderzoekt meerdere vormen van samenwerking. Een daarvan is samengaan als een organisatie. "Maar zo ver is het nog lange niet", aldus de Vries.



De noodzaak tot samenwerking is voor een deel ingegeven door de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector. "We zijn allemaal kleiner geworden en hebben minder mensen in dienst. Als we dingen samen doen hebben we meer te bieden. Het is zonde als iedereen hetzelfde alleen doet."



De Vries weet nog niet wanneer het onderzoek klaar is. Wel wil hij dat voor de zomervakantie duidelijk is hoe de instanties gaan samenwerken.



Door: Ineke Kemper