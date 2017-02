PK's in historische elektriciteitscentrale Veenhuizen schreeuwen om mankracht

De vrijwilligers Peter Sluiter en Geert Hogenberg aan het werk in de elektriciteitscentrale (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak) Vrijwilliger Geert Hogenberg geniet van het geluid van de Crossley-gasmotor (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak) De Kromhout-dieselmotor en de Crossley-gasmotor (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

VEENHUIZEN - Na jaren sleutelen ronken de machines in de historische elektriciteitscentrale van Veenhuizen als vanouds. Er is alleen een groot probleem. Er is te weinig mankracht om de motoren te bedienen.

De Veenhuizer Elektriciteitscentrale, gebouwd in 1912, wordt ook wel het geheim van Veenhuizen genoemd. Ze is namelijk wat weggestopt, een flink eind van de gebouwen vandaan. De herrie uit de machinekamer zou anders de bewoners van de strafkolonie uit hun slaap houden.



De centrale levert in eerste instantie alleen stroom aan de houtzagerij en het meubelbedrijf van het Tweede Gesticht in Veenhuizen. Later krijgen ook de andere gestichten en de huizen elektriciteit uit de centrale.



Motoren overbodig

Maar toen in de vijftiger jaren het gevangenisdorp ook op het stroomnet aangesloten werd, raakten de Kromhout-dieselmotor en de Crossley-gasmotor in de centrale overbodig. Zo'n vijftig jaar hebben de twee oude machines niet gedraaid. Maar met de renovatie van het gebouw van de elektriciteitscentrale, stortte een groepje vrijwilligers zich ook op het reviseren van de machines. Na heel wat avonden sleutelen, draaien de Kromhout en de Crossley weer als 'een zonnetje'. En dat draaien, dat zou vaker moeten.



Vaker draaien

Nu worden alleen bij speciaal bezoek of evenementen als Open Monumentendag weer in gang gezet. Dat is een heel schouwspel, want bij de Crossley moet alles met olie worden voorgesmeerd. En de oude Kromhout-diesel moet voorgloeien. Bovendien moet alles in de goede stand gezet worden. Maar als dat eenmaal is gebeurd, ronkt de diesel als een dolle.



Het liefst zouden de mannen de beide motoren veel vaker laten draaien, zo vertelt vrijwilliger Geert Hogenberg. "Regelmatig laten lopen, dat is goed voor het behoud van de machines. Als ze te weinig draaien, lopen ze eerder vast. En het ziet er toch fantastisch uit? Het klinkt als muziek in de oren!"



Vrijwilligersgroep te klein

Probleem is alleen dat het groepje vrijwilligers de laatste tijd zo is uitgedund door ziekte en overlijden, dat de groep te klein is om de machines vaker te starten. "We hebben bij het draaien minstens drie mensen nodig, om de machine veilig op te starten. En ons clubje is nog maar met zes mensen over. Dat is te klein."



Meelopen

Elke woensdagavond is Hogenberg met z'n vrijwilligersclub in de centrale bezig met onderhoudswerk aan de Kromhout en de Crossley. Het liefst willen ze er nog zes vrijwilligers bij. "En het is niet zomaar even een machine opstarten. Je zult eerst een hele tijd met ons mee moeten lopen, om te weten hoe alles werkt. Het moet allemaal wel veilig gebeuren, en de apparaten hebben een hele gebruiksaanwijzing", vertelt Hogenberg. "Dus je moet echt een liefhebber zijn."



Mensen met handige handjes en technisch vernuft die graag bij de elektriciteitscentrale willen meedraaien, kunnen zich melden bij vrijwilligerscoördinator Anne van Schepen van het Gevangenismuseum in Veenhuizen.



In het radioprogramma Drenthe Toen is zondagmiddag na 14.00 uur directeur Peter Sluiter van het Gevangenismusum te gast. Hij vertelt over het belang en de historie van de elektriciteitscentrale Veenhuizen.

Door: Margriet Benak Correctie melden