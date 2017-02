Werkgroep komt voor 1 juni met opties overkapping wielerbaan Assen

In april werd de wielerbaan geopend (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

WIELRENNEN - Voor 1 juni zal een speciale werkgroep de plannen presenteren voor de overkapping van de wielerbaan in Assen.

In de werkgroep, die uit twaalf mensen bestaat, zitten de bestuursleden van de Stichting Wielercentrum Assen, Energiewacht, Provincie Drenthe, Energie Drenthe en verschillende deskundigen uit de bouw die ervaring hebben met het maken van overkappingen.



Bidbook

In het zogenaamde bidbook wordt de optie van een half overdekte baan bekeken en een volledig dichte baan. In de plannen wordt sowieso de tweede bouwlaag meegenomen. Dat houdt in dat bovenop het bestaande gebouw, dat aan de de wielerbaan vast zit, vergaderruimte en een kantine wordt gebouwd. Nu wordt de onderste bouwlaag daar nog provisorisch voor gebruikt. Het bidbook moet voor 1 juni af zijn.



Financiën

Nadat de plannen zijn gepresenteerd en er een keuze is gemaakt, is het de bedoeling dat het bestuur van de Stichting Wielercentrum Assen en de gemeente Assen samen optrekken om de financiën rond te krijgen.



April vorig jaar werd de wielerbaan in Assen geopend. Omdat de baan nu nog geen overkapping heeft kan er met slecht weer niet gefietst worden. Er is eerst 25 jaar over vergaderd voordat de wielerbaan in Assen daadwerkelijk gebouwd werd.

Door: Karin Mulder Correctie melden