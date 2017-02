57 mensen willen de nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe worden

BEILEN - Er hebben in totaal 57 mensen gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe.

Op de functie solliciteerden 45 mannen en 12 vrouwen.Commissaris van de koning Jacques Tichelaar besloot eind december de sollicitatieperiode te verlengen, omdat er te weinig geschikte kandidaten waren. Midden-Drenthe zoekt een nieuwe burgemeester vanwege het vertrek van burgemeester Jan Broertjes op 7 januari 2015. Ton Baas was de afgelopen periode waarnemend burgemeester.De jongste kandidaat is 22 jaar, de oudste geïnteresseerde is 65 jaar. Vijftien sollicitanten zijn lid van de VVD, negen van het CDA, acht van de PvdA, zeven van D66, vijf van een lokale partij, vier van GroenLinks en vier van de ChristenUnie. Vijf kandidaten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven.Eenenveertig sollicitanten komen uit het openbaar bestuur, zeven uit het bedrijfsleven, vijf uit een ambtelijke organisatie en vier uit een non-profit organisatie.Tichelaar voert binnenkort gesprekken met een aantal van de kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Midden-Drenthe. Deze commissie draagt, op basis van de eerder vastgestelde profielschets en de sollicitatiegesprekken, minimaal twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.In mei moet bekend zijn wie de nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe wordt.