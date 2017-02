Mick Jansen staakt pogingen om weer motorcoureur te worden

Mick Jansen reed in september weer voor het eerst motor (foto: familie Jansen)

MOTORSPORT - Mick Jansen stopt definitief met racen. Het kost de 22-jarige inwoner van Beilen, die tijdens de Pinksterraces in Oss in 2014 hard crashte en daarna acht weken in coma lag, te veel tijd en energie om weer op topniveau te komen.

“Mijn doel was na de revalidatie weer te kunnen racen”, kijkt Jansen terug. “Dat is mij gelukt. Ik heb eind vorig jaar weer op de racemotor gezeten. Dat hadden mijn artsen nooit durven dromen. Maar nu moet ik weer onderaan de ladder beginnen. Het zal mij enkele jaren kosten om mijn niveau weer te halen en dat duurt me te lang.”



Zware crash

Op maandag 9 juni 2014 gaat het mis voor Jansen tijdens de Pinksterraces in Oss. De snelle Drent start vanaf de dertiende plek in de Supersport 600 en knokt zich snel naar voren. Bij het aanremmen voor de bocht is ineens de remdruk weg. Om een crash met een andere coureur te vermijden, laat hij zich vallen. Met een snelheid ruim tweehonderd kilometer per uur gaat hij dwars door een hek heen. Jansen wordt met een open beenbreuk naar het ziekenhuis gebracht.



Coma

“Was het maar bij een open beenbreuk gebleven”, zegt Jansen nu. In het ziekenhuis moet het bot met pinnen aan elkaar worden gezet. Daar gaat het fout. “Ik had de pech dat er vetembolie ontstond. Vetbolletjes uit mijn bot zijn in mijn bloed terecht gekomen. Daardoor raakte ik in coma en liep ik duizenden kleine herseninfarctjes op.”

Na acht weken komt Jansen uit coma. Hij leert opnieuw praten, lopen en zijn armen te bewegen. Eind vorig jaar stapt hij voor het eerst weer op de motor. Met hulp van bondscoach Barry Veneman rijdt hij enkele dagen op het junior TT Circuit.



Nu zet Jansen toch een punt achter zijn carrière. “Racen op topniveau zit er eerst nog niet in. En alleen meerijden zit niet in me. Ik wil voor de titels gaan. Bovendien werk ik ook nog steeds hard aan mezelf om maatschappelijk weer compleet onafhankelijk te worden. Daar gaat ook heel veel energie in. Energie die ik niet in de motorsport kan steken.”

Door: Karin Mulder