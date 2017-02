Auto beschadigd na botsing in Schoonebeek

Een van de auto's raakte beschadigd (foto: Persbureau Meter) De beschadigde auto (foto: Van Oost Media) Er raakte niemand gewond (foto: Van Oost Media)

SCHOONEBEEK - Twee auto's zijn vanmiddag op de kruising van De Krumpel en Het Schut in Schoonebeek tegen elkaar gebotst.

Een van de voertuigen is op zijn zijkant terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. Niemand raakte gewond.