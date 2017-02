TV Drenthe zendt documentaire De Stille Beving uit

ASSEN - TV Drenthe zendt aankomende zaterdag de documentaire De Stille Beving uit.

De documentaire van Piet Hein van der Hoek is om 21.00 uur te zien.gaat over een gezin uit Bedum, dat te maken kreeg met aardbevingen. Twee jaar lang werden de bewoners van hun eeuwenoude boerderij met camera's gevolgd, schrijft RTV Noord , dat de documentaire gisteren uitzond."TV Drenthe zendtuit omdat wij zeker in Noord-Drenthe raakvlakken hebben", reageert eindredacteur Martin van der Veen. Afgelopen december was in Zuidlaren een aardbeving van 2,4 op de schaal van Richter.In de wijk Marsdijk in Assen wordt ook gevreesd voor aardbevingen door gaswinning. "Als je kijkt naar wat er allemaal in Groningen is gebeurd, dan hoef ik dat niet hier", zei een verontruste inwoner eerder