Massale opkomst voor discussie over toekomst ziekenhuis Hoogeveen

HOOGEVEEN - Theater De Tamboer in Hoogeveen zit bomvol. Vanavond wordt daar de toekomst van de ziekenhuiszorg in de regio Hoogeveen besproken. Naar schatting zijn zo'n duizend mensen op de bijeenkomst afgekomen.

De zaal, waar zo'n 800 zitplekken zijn, zit helemaal vol. In de foyer zijn nog ongeveer 200 mensen die ook graag mee willen praten over de toekomst van de ziekenhuiszorg.Uit een eerder uitgelekt document blijkt dat de Treant Zorggroep, eigenaar van het Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen, het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, wil dat de ziekenhuizen zorg gaan specialiseren. Dat betekent dat niet meer in alle ziekenhuizen dezelfde zorg beschikbaar is.Omdat veel burgers ongerust zijn over de toekomst van de zorg in hun regio, is vanavond een bijeenkomst voor hen georganiseerd. Ze gaan vanavond in gesprek met de Treant Zorggroep, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeenteraad.Dit gesprek wordt gevoerd met rode en groene kaarten. Mensen kunnen op die manier aangeven of zij het met een stelling eens of oneens zijn.Inmiddels zijn onder andere wethouder Erik Giethoorn van Hoogeveen en wethouder Mirjam Pouwels van De Wolden aan het woord geweest. Zij vinden dat de patiënt centraal moet staan en dat de zorg dichtbij moet zijn. Treant heeft volgens hen in het verleden aangegeven dat artsen tussen de drie ziekenhuizen zouden gaan reizen. De wethouders roepen Treant gezamenlijk op om daar werk van te maken. "Laat niet vele patiënten reizen in plaats van een paar artsen."De bijeenkomst is om 20.00 uur begonnen en duurt nog de hele avond.