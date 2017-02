Natuurfilm van Drentse filmmakers gaat landelijk de bioscoop in

ASSEN - De natuurfilm 'Wildernis in Drenthe' van de Drentse filmmakers Henk en Janetta Bos, gaat landelijk in vijftien bioscopen draaien.

Ook in De Nieuwe Kolk in Assen wordt de film opnieuw tien keer getoond. Eind vorig jaar werd de film al eenentwintig keer gedraaid in de bioscoop. "De belangstelling is, om het zuinig te zeggen, enorm!", lieten de filmmakers toen op Facebook weten.Op 15 maart is de landelijke première van de film. Wildernis in Drenthe zal ook te zien zijn in Breda, Dordrecht, Groningen, Enschede, Utrecht, Rotterdam, Huizen, Emmen, Den Helder, Almere, Drachten, Harderwijk, Stadskanaal en Zeist.