Casper Goekoop nieuwe trainer fusieclub FC Klazienaveen

Casper Goedkoop (foto: fcgroningen.nl)

VOETBAL - Casper Goedkoop (43) wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van FC Klazienaveen. De club ontstaat door het samengaan van vv Zwartemeer en vv Klazienaveen.

Goedkoop tekent voor één seizoen en combineert zijn functie in Klazienaveen met de functie van assistent-trainer bij FC Emmen.



Carrière Goedkoop

Nu is Goedkoop nog trainer van zondaghoofdklasser Alcides uit Meppel. Eerder was hij als assistent-trainer actief bij Achilles 1894 in Assen. Ook werkte hij voor vv Actief, Omlandia, vv Hoogeveen en Jong FC Groningen.



Volgens de trainer en z'n nieuwe club sluit het assistentschap bij FC Emmen naadloos aan op zijn functie in Klazienaveen.



Tweede klasse zaterdag

FC Klazienaveen zal volgend seizoen de plaats innemen van vv Klazienaveen dat uitkomt in de tweede klasse op zaterdag.