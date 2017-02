Wethouder van Hoogeveen wordt waarnemend burgemeester Appingedam

HOOGEVEEN/NOORDSCHESCHUT - Anno Wietze Hiemstra (39) uit Noordscheschut is vanavond benoemd als waarnemend burgemeester van Appingedam.

De huidige wethouder van de gemeente Hoogeveen gaat vanaf 1 april voor onbepaalde tijd aan de slag in Appingedam, zolang het proces van gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen duurt. Hiemstra is lid van het CDA en is sinds 2010 wethouder en eerste loco-burgemeester van Hoogeveen. Daarvoor zat hij acht jaar voor het CDA in de raad.De Goningse commissaris van de Koning René Paas maakte de benoeming van Hiemstra vanavond bekend.Hiemstra volgt in Appingedam burgemeester Rika Pot op, die per 1 maart vertrekt. Op 6 april wordt hij officieel geïnstalleerd.Voor Hiemstra is Appingedam, met 12.000 inwoners, "een leuke stad om te beginnen als burgemeester", zo zegt hij. "Het is misschien een kleine gemeente, maar er is veel te doen daar. Het ligt in het Groninger aardbevingsgebied, dus is er een hele opgave wat betreft bouwen. De herindeling is voor Appingedam nog ongewis. En de gemeente ligt in de Eemsdelta, met de Eemshaven. Dus genoeg te doen."Hiemstra werd in 2013 verkozen tot Politicus van het Jaar van Drenthe. Hij werd ook landelijk genomineerd voor beste lokale bestuurder van 2013, maar won deze titel uiteindelijk niet.