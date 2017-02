'Transferium De Punt ligt er binnen twee jaar'

DE PUNT - Binnen twee jaar moet het er liggen, het nieuwe transferium bij De Punt aan de oostkant tussen de A28 en de afrit Eelde. Dat hoopt gedeputeerde Henk Brink.

Er komen maximaal 500 parkeerplaatsen, een knooppunt voor buslijnen en een nieuwe op- en afrit. Het hele plan past in de oksel tussen de A28 en de afrit Eelde bij De Punt.Vorig jaar zomer werd al bekend dat deze plek de locatie moest worden voor het transferium, nadat eerdere plannen mislukten. De vraag was alleen of het er allemaal zou passen, hoe de verkeersafwikkeling rond het transferium zou lopen en of Rijkswaterstaat ermee in zou stemmen. Dat is nu opgelost.Vanavond is het ontwerp gepresenteerd aan raadsleden van Tynaarlo en Statenleden van de provincie Drenthe. De kosten zijn twaalf miljoen euro. Met het transferium hoopt gedeputeerde Brink meer reizigers richting Groningen in de bus te krijgen, en dus uit de auto. Want ook al gaat de zuidelijke ringweg van Groningen op de schop, voor de dagelijkse filevorming tussen Eelde en Groningen lost dat niets op, zo wijst onderzoek uit.Gedeputeerde Brink is blij dat de provincie er met Rijkswaterstaat is uitgekomen om tussen de snelweg en de afrit bij De Punt een transferium te krijgen. "Want dat is geen gebruikelijke oplossing", aldus Brink. De op- en afritten bij De Punt krijgen straks de zogeheten Haarlemmermeeraansluiting, met op- en afritten die in het verlengde van de snelweg liggen, zonder nare bochten.Rijkswaterstaat betaalt trouwens niet mee aan het plan, ook al opperde Brink dat vorig jaar nog wel. "Dat het zo kan, daar ben ik al heel tevreden over." In eerste instantie komen er tweehonderd parkeerplekken voor auto's. Maar de mogelijkheid is er om uit te breiden naar vijfhonderd.Over het transferium is jaren gesteggeld. Er lag eerst een plan voor een grootschalig transferium , aan de oostzijde van de afrit, vlak tegen het Drentsche Aa-gebied aan, voor maximaal tweeduizend auto's. Niet alleen de grootte, maar ook de druk op het natuurgebied stond veel partijen tegen. Uiteindelijk is na veel discussie gekozen voor een kleiner alternatief, op een locatie dicht tegen de snelweg aan.Natuurplatform Drentsche Aa vindt de huidige locatie beter dan de vorige , maar woordvoerder Philip Boucher betwijfelt nog altijd de noodzaak. "Er ligt een grote parkeerplaats bij Haren met duizend plekken. Die staat meestal voor de helft leeg. Ik vraag me ernstig af of je mensen ook echt uit de auto krijgt, en of je daar 12 miljoen in moet investeren." Boucher weet nog niet of de natuurwerkgroep het nieuwe plan gaat aanvechten. "Ik moet de zaak eerst nog eens goed bekijken."De fractie van Leefbaar Tynaarlo ziet in elk geval niks in het transferium. Fractievoorzitter Casper Kloos wijst ook op de leegstand op het parkeertransferium bij Haren. "Waarom dan 12 miljoen euro steken in een nieuwe parkeervoorziening, met 650.000 euro van onze gemeente?", vraagt Kloos zich af.De gemeenteraad van Tynaarlo moet nog instemmen met het bestemmingsplan voor het transferium, nu het ontwerp klaar is. Dat gebeurt in september, zo is de planning. Provinciale Staten gaven vorig jaar al groen licht.