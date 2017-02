Politie waarschuwt voor man die bij aanbelt bij woningen

EMMEN - De politie Zuidoost-Drenthe waarschuwt voor een onbekende man die bij meerdere mensen heeft aangebeld.

De man is gezien in Dalen, Sleen, Odoorn en Exloo. Volgens de politie zegt de man dat hij op doorreis is en binnen wil komen voor een kop koffie. "Laat deze man niet binnen, bel direct 112", aldus de politie.De politie wil graag de identiteit van deze persoon vaststellen. Hij is op meerdere adressen geweest met hetzelfde verhaal. Volgens de politie lijkt het belangrijk te zijn voor de man om binnen te komen.Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een Mexicaans uiterlijk. Hij draagt een rugtas met daarin een paraplu. De man spreekt goed Nederlands.