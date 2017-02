LTO wil proeftuin voor de landbouw naar het Noorden halen

Dirk Jan Beuling van LTO Noord denkt dat Drenthe een kans maakt (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Hoe zorg je er voor dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector duurzamer en efficiënter wordt?

Volgens staatssecretaris Van Dam zit de oplossing in een nationale proeftuin. Een plek waar de nieuwste uitvindingen, prototypes en technologieën worden getest en doorontwikkeld. Van Dam stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor de proeftuin.



Lobbyen

Waar de proeftuin komt is nog niet duidelijk, maar als het aan Dirk Jan Beuling van LTO Noord ligt, komt de tuin in Drenthe, of in elk geval in het Noorden. Beuling zegt dat LTO al aan het lobbyen is om het project binnen te halen.



"Ik denk dat Drenthe zeker een grote kans maakt, als je kijkt naar de ontwikkelingen die hier zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar het Lofargebied. En Drenthe is ook geschikt vanwege de verscheidenheid aan grondsoorten. Binnen een perceel heb je een grote variatie", zegt Beuling.



Sensor

Volgens Beuling kan het project worden uitgevoerd op bestaande bedrijven. Maar wat moet je je voorstellen bij zo'n proeftuin? Beuling komt met een voorbeeld. "Er is bijvoorbeeld een sensor in de lucht. Die signaleert iets in de grond, dat kan een aanzet zijn voor een ziekte in de grond. Dan kun je specifiek op die plaats aanpassingen doen. De techniek kan je ook helpen om een goede dosering aan te brengen, zodat er geen sprake is van een onder- of overdosering."



Voor de zomer moet nog duidelijk worden waar de proeftuin komt.