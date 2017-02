50 Eeldenaren onderweg naar Malieveld om uitzetting Wagif te voorkomen

EELDE/DEN HAAG - Vijftig Eeldenaren zijn vanochtend in de bus gestapt naar het Malieveld in Den Haag om aandacht te vragen voor de situatie van dorpsgenoot Wagif Faradzjulaev.

Wagif vluchtte vijftien jaar geleden vanuit Azerbeidzjan naar Nederland. Hij hoorde vlak voor Kerst dat hij terug moet. Zijn vrouw en kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit en mogen dus wel in Nederland blijven. Anneke Jongsma zit vandaag ook in de bus onderweg naar het Malieveld: "We vinden dat Wagif bij zijn kinderen moet blijven. Hij hoort bij zijn gezin."Ook Wagif zelf zit in de bus naar het Malieveld. "Ze hebben veel aan de steun vanuit het dorp. Het is een moeilijke en spannende periode. Dat er zo veel mensen achter ze staan, geeft ze moed", aldus Jongsma.De bus arriveert aan het begin van de middag in Den Haag. Hier hopen de Eeldenaren met Kamerleden te spreken.Van een bedrukte stemming in de bus is geen sprake. "We proberen er een gezellige dag van te maken".