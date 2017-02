'De mannen in Drenthe zijn zeker romantisch'

Rozen blijven onverminderd populair op Valentijnsdag (foto: pixabay.com)

WESTERBORK - Het is Valentijnsdag en dus zijn het drukke dagen voor de bloemisten.

Ook bij bloemist Hilbrands in Westerbork is het druk. "We zijn vanmorgen om kwart over zeven al begonnen met bloemschikken. Dit zijn echt leuke dagen", zegt bloemist Lineke.



Volgens haar zit het met de romantiek in Drenthe wel goed. "De mannen in Drenthe zijn zeker romantisch. Ze bestellen bloemen of komen zelf in de winkel een bloemetje halen. En dan zijn ze heel enthousiast."



Meer bestellingen

Bij de bloemist staan twee volle karren klaar met bloemen die allemaal bezorgd moeten worden. "Dit is wel typisch drukte voor Valentijn", zegt Lineke. En er komen nog steeds bestellingen bij. Op een normale dinsdag zijn er de helft minder bestellingen.



Tussen de bestellingen zitten ook anonieme. Toch weten de meeste mensen volgens de bloemist wel van wie het bloemetje komt.



En wat zijn de trends dit jaar op bloemgebied? "Het verschilt een beetje. Sommige mensen houden meer van de wat modernere boeketten. Maar veel mensen willen toch ook wel rozen", zegt Lineke.



De bloemist geeft toe dat de prijzen voor rozen rond Valentijn iets omhoog schieten. "Dat is natuurlijk wel een beetje zo. Maar we proberen ze toch voor een mooie prijs aan te bieden."



Drukste weken van het jaar

Valentijnsdag levert de bloemenhandel een van de drukste weken van het jaar op. De aanvoer van bloemen is deze week bijna verdubbeld ten opzichte van een normale week, meldt veilinggigant Royal FloraHolland.



Via de veiling zijn de afgelopen week ruim 300 miljoen bloemen en ruim 20 miljoen planten verhandeld. Er werd een omzet gedraaid van 140 miljoen euro, tegen gemiddeld 80 à 85 miljoen euro in een normale week.



Zo’n 100 miljoen rozen, 120 miljoen tulpen en 23 miljoen chrysanten wisselden van eigenaar. Het merendeel wordt geëxporteerd naar landen in West-Europa, vooral Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het populairst zijn rode rozen, tulpen en chrysanten, maar ook bloemen in pasteltinten doen het goed.