Verdachte opgepakt voor steekpartij in Meppel

De politie heeft een 59-jarige man opgepakt (foto:Evert Elzinga/ANP)

MEPPEL - Een man van 59 uit Meppel is opgepakt omdat hij gistermiddag een plaatsgenoot zou hebben gestoken.

De steekpartij gebeurde in een huis aan het Prinsenplein in Meppel. Het slachtoffer van 61 raakte gewond in zijn gezicht en belde na het incident zelf de hulpdiensten. Hij ligt nu in het ziekenhuis.



De verdachte bleef na de steekpartij in het huis. Agenten hebben eerst gewacht op ondersteuning, voordat ze het huis binnengingen. De Meppeler is opgepakt en wordt verhoord.



Volgens de politie zijn de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar. Wat de aanleiding voor de steekpartij is geweest en wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.