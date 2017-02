Roelof van Echten College krijgt Drentse Onderwijsprijs

De prijs wordt uitgereikt op de locatie Eduwiek (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Het Roelof van Echten College in Hoogeveen krijgt vrijdag de Drentse Onderwijsprijs uitgereikt.

De school sleept de prijs in de wacht vanwege een Zorg & Welzijn-project op het vmbo. De school vindt het belangrijk dat leerlingen niet alleen theorie leren, maar wil dat ze ook kennismaken met het echte werkveld.



"Leerlingen organiseren activiteiten in bijvoorbeeld de kinderopvang of ouderenzorg. Door de klas naar de maatschappij te brengen en de maatschappij naar de klas te halen, vergroot de motivatie en interesse van de leerlingen om in de toekomst ook iets met zorg en welzijn te doen", laat de school weten.



De prijs wordt vrijdagmiddag uitgereikt door gedeputeerde Cees Bijl. Het Roelof van Echten College dingt ook mee naar de Nationale Onderwijsprijs. Begin februari kreeg OBS het Sterrenschip in Assen ook de Drentse Onderwijsprijs uitgereikt.