Hollandsche Snert!

Dit recept is voldoende voor 6 porties

2 pakken spliterwten

3 prei ( met veel wit )

1 knolselderij middelgroot

2 grote uien

4 winter wortels

4 grote aardappels

kilo varkenslappen

2 pakjes gesneden mager gerookt spek

2 rook worsten van een ambachtelijke slager

grote bos selderij

zout

peper

(of bouillonblokje)Slilvie Sagna een van de Senegalezen gebruikt ossenstaart



2 Middelgrote Soeppannen met een dikke bodem

Bereidingswijze:

Was de spliterwten in een vergiet en doe ze na het spoelen in een grote soeppan met water en breng deze aan de kook als je geen bouillon hebt kun je ook een bouillonblokje erbij doen.

Snij de varkenslappen in blokjes en doe ze in een andere pan met water en breng deze aan de kook.

Terwijl dit kookt en pruttelt snij je alle groente (prei, wortel, ui, selderij, aardappels, knolselderij) in stukjes/schijfjes, ter grootte van een kleine dobbelsteen en plakjes wortel.

Als het water van de spliterwten kookt en het gaat schuimen, schep voorzichtig het schuim van het kookvocht.

Zodra je klaar bent met snijden van de groentes, schep je deze bij de erwten.

Blijf deze goed roeren, op een laag pitje, tegen de kook aan houden.

Na ongeveer een half uur schep je het vlees en wat van het bouillon bij de groentes in de pan.

De snert begint nu ergens op te lijken.

Dan doe je ook de spekjes erbij en laat alles zachtjes pruttelen.

Blijven roeren, anders koekt het vreselijk aan de bodem vast.

Hou eventueel wat bouillon van het vlees achter, mocht de snert te dik worden, kun je bouillon erbij doen en dan zonder veel smaakverlies wordt de soep dunner.

Zodra de soep klaar is de worst erbij en laten staan, ofwel goed laten trekken.



De tweede dag is de soep nog lekkerder...



Zorg wel dat je de deksel van de pan laat, anders heb je de volgende dag bedorven snert.

Voor het opdienen nog even zachtjes verwarmen.



(Carolina Verhoeven)