Drenthe en Groningen maken werk van nieuwe vervoersvorm

ASSEN - Drenthe en Groningen krijgen vanaf volgend jaar een nieuwe vorm van vervoer: publiek vervoer.

Alle 35 gemeenten en de beide provincies hebben besloten samen de aanbesteding te beginnen. De laatste gemeenten besloten afgelopen week om mee te doen aan het project.De nieuwe vervoersvorm houdt in dat kleinschalig openbaar vervoer samengaat met vervoer voor verschillende doelgroepen. Het in één keer aanbesteden van alle vervoersvormen moet een bezuiniging van zo'n vijf procent opleveren.Onder het publiek vervoer vallen mensen met een Wmo-pas en kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer. Daarnaast gaat het ook om vormen van kleinschalig openbaar vervoer, zoals de buurtbus.Inzet van het publiek vervoer is om slimmere combinaties te maken, waardoor taxi's bijvoorbeeld minder vaak leeg terug rijden.Hoe werkt het publiek vervoer? Verslaggever Serge Vinkenvleugel legt het uit: