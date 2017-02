ICT-bedrijven kunnen moeilijk medewerkers vinden

105 ICT-vacatures in Drenthe, maar geen geschikte kandidaten (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

ASSEN - ICT-bedrijven in Drenthe kunnen geen geschikt personeel vinden. Het gaat om banen als programmeur, systeemontwikkelaar of systeembeheerder. Dit blijkt vandaag uit het landelijke 'Arbeidsmarktrapport Kansrijke Beroepen'.

De ICT-sector in Drenthe is relatief klein. Toch stonden er in juli, augustus en september 105 vacatures in de branche open. Aan het einde van september was er voor 95 vacatures nog geen geschikte kandidaat gevonden.



Het gaat vooral om banen voor hogeropgeleiden. De oorzaak dat de vacatures niet ingevuld worden, ligt er deels aan dat ICT'ers verouderde kennis hebben of kennis die niet specialistisch genoeg is. Stenden Hogeschool biedt nu bijscholingscursussen aan om de kennis van ICT'ers bij te spijkeren.