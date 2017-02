Gewonde bij botsing in Gasteren

Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse (foto: Van Oost Media) De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto: Van Oost Media)

GASTEREN - Bij een auto-ongeluk in Gasteren is een automobilist gewond geraakt.

De auto kwam in een flauwe bocht in botsing met een bedrijfsbusje en kwam tegen een boom tot stilstand.



De bestuurder van de auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van het ongeluk is ook een traumahelikopter opgeroepen. De bestuurder van het bedrijfsbusje kwam met de schrik vrij.



De politie doet onderzoek op de plek van het ongeluk. De weg is daarom afgesloten.