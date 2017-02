Stelling: Ik vier Valentijnsdag

ASSEN - Rozen, chocolaatjes of een lekker geurtje. Heeft u vanochtend iets voor Valentijnsdag gekregen?

Voor bloemisten is het vandaag een drukke dag. Volgens bloemiste Lineke van bloemist Hilbrands in Westerbork hebben Drentse mannen wel iets met Valentijnsdag. "De mannen in Drenthe zijn zeker romantisch. Ze bestellen bloemen of komen zelf in de winkel een bloemetje halen. En dan zijn ze heel enthousiast."Kan het niet gek genoeg vandaag of laat u de romantische dag aan u voorbij gaan?