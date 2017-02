Attero bouwt granulaatfabriek in Wijster

In maart start de bouw van de nieuwe fabriek (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

WIJSTER - Attero start met de bouw van een fabriek in Wijster die uit huishoudelijk afval granulaat maakt. 25 miljoen investeert de afvalverwerker in de bouw van de nieuwe fabriek.

Attero is het eerste bedrijf in Europa dat een speciale wastechniek gaat gebruiken voor het reinigen van plastic uit huishoudelijk afval. Voor deze innovatie krijgt Attero een Europese subsidie.



De nieuwe fabriek biedt aan 25 mensen werk. Attero gaat nu al op zoek naar personeel. De bouw van de granulaatfabriek begint in maart.



In de fabriek worden kunststof korrels gemaakt, het zogeheten granulaat. Daarmee kunnen weer nieuwe producten worden ontworpen.