Zilveren Kruis ziet niets in één ziekenhuis voor zware ingrepen

HOOGEVEEN - De Hoogeveense Huisarts Ben Luten pleit voor één ziekenhuis centraal in Drenthe waar alle zware en ingewikkelde medische ingrepen uitgevoerd kunnen worden.

Massale belangstelling voor discussie over toekomst ziekenhuis Hoogeveen

Volgens Luten, oud-voorzitter van de Drentse huisartsenvereniging, is het werkgebied van Treant Zorggroep in de toekomst te klein om volwaardige ziekenhuiszorg in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal te behouden."Als je veel zorg in het ziekenhuis in Emmen concentreert zullen patiënten uit de regio Hoogeveen ook naar Meppel, Zwolle en Assen gaan. Patiënten uit Stadskanaal gaan deels naar Groningen.""Bouw één interventieziekenhuis voor hoog-complexe zorg voor de HEMA-steden, dus Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen", aldus Luten. In de HEMA-steden kun je dan basisziekenhuizen houden.Het idee van een ziekenhuis voor zware ingrepen is niet nieuw. In 2012 lieten de ziekenhuizen oud-minister Wouter Bos en KPMG onderzoek doen naar de toekomst. Bos kwam met het idee om in Drenthe één groot nieuw interventieziekenhuis te bouwen. De huisartsen uit de regio Hoogeveen waren destijds nooit voor een fusie van de ziekenhuizen in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen.Treant Zorggroep bestuurder Carla van de Wiel ziet het plan voor een nieuw centraal interventieziekenhuis niet zitten vanwege de kosten voor nieuwbouw en het eventueel afboeken van (delen) van de bestaande ziekenhuizen.Directievoorzitter Norbert Hoogers van zorgverzekeraar Zilveren Kruis is daar ook geen voorstander van. "Het plan van Bos is vijf jaar oud. Intussen is er alweer veel veranderd. Ik vind het belangrijker dat Treant de intensieve samenwerking met huisartsen, wijkverpleegkundigen van andere ziekenhuizen op zoekt."Luten kwam met zijn pleidooi voor een interventieziekenhuis tijdens de grote discussieavond in Theater De Tamboer in Hoogeveen over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Bethesda afgelopen maandag.Uit een bomvolle Tamboer kwam ook nog de oproep: draai de fusie tussen de drie ziekenhuizen terug. Volgens Treant-bestuurder Carla van de Wiel is dat niet haalbaar: "Individueel kunnen de ziekenhuizen in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen al helemaal niet overleven."