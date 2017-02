'Positie wethouder ter discussie door late informatie over Sensor City'

ASSEN - "De positie van wethouder Maurice Hoogeveen staat zeker ter discussie." Dat stellen CDA en VVD in Assen over de rol van de wethouder in het dossier Sensor City in Assen.

Bij het onvoldoende en niet op tijd informeren van de raad heb je wat mij betreft echt een probleem. CDA-fractievoorzitter Eddy de Korte

De partijen zeiden dat gistermiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.CDA en VVD zijn vooral verbijsterd over hoe het allemaal is gelopen en boos over het gebrek aan informatie. Ze vinden dat de raad eerder geïnformeerd had moeten worden over de slechte financiële situatie bij het sensorinstituut. Ook verwijten ze de wethouder gebrek aan regie.De PvdA is principieel tegen 'iemand slachtofferen', maar vindt het optreden van de wethouder in het sensordossier 'niet altijd even slim'.Donderdagavond bespreekt de gemeenteraad hoe het zo mis kon gaan met het sensorcluster in Assen, en in hoeverre wethouder Maurice Hoogeveen daarin gefaald heeft.Het instituut INCAS3 is al failliet en Sensor City zit met een tekort van 800.000 euro dicht tegen een faillissement aan. Voor verantwoordelijk wethouder Maurice Hoogeveen is de raadsvergadering cruciaal. Hij was ambassadeur van Sensor City, en tegelijkertijd toezichthouder. Vooral in die laatste rol is de wethouder volgens de meeste politieke partijen ernstig tekort geschoten.In februari vorig jaar bleek al uit een onderzoeksrapport van Sensor City zelf dat het bedrijf er slecht voorstond. Het rapport werd gedeeld met ambtenaren van de gemeente en de wethouder. Maar de raad kreeg pas in oktober te horen dat er problemen waren bij het sensorinstituut waar vele miljoenen in gestopt zijn voor projecten in sensortechnologie."Bij het onvoldoende en niet op tijd informeren van de raad heb je wat mij betreft echt een probleem", zegt CDA-fractievoorzitter Eddy de Korte in Cassata. Hij is teleurgesteld en vooral boos over de gang van zaken. Ook VVD-raadslid Martin Rasker reageert verontwaardigd.De PvdA wil dat vooral eerst afwachten, voordat ze een oordeel geeft over de handelwijze van de wethouder. Wel vindt PvdA-fractievoorzitter Martin Sagel het late moment van informeren "misschien niet zo handig". "Maar we gaan eerst een stevig debat aan en daar wil ik nu niet op vooruitlopen."ChristenUnie, SP, en stadspartij PLOP zijn al langer kritisch over Sensor City. Kees Boonzaaijer van stadspartij PLOP vindt dat het proces niet goed is bewaakt, en dat is volgens hem deels de wethouder aan te rekenen.Over de toekomst van het sensornetwerk dat in Assen ligt, is de PvdA duidelijk. Ze wil dat het college zich inzet voor behoud ervan. "De gemeente moet hierin nu al de leiding nemen en niet wachten tot een faillissement van Sensor City, waarbij een curator ermee aan de haal gaat. Er zijn onderwijsinstellingen en bedrijven die baat hebben bij dit netwerk. Daarom moet je goed nadenken wat het je waard is, voordat het netwerk straks in handen van de curator komt."Stadspartij PLOP wil op kleinschalige manier verdergaan, en eventueel het sensornetwerk overnemen. "Eerst goed kijken wat we ermee kunnen. Maar er zijn best interessante projecten."Voor CDA en VVD is het verhaal Sensor City over en uit. "Laat het sensorsyteem over aan commerciële partijen die er wel heil inzien voor hun projecten en stop er geen gemeenschapsgeld meer in."